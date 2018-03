„Falsche Polizisten“ inspizierten eine Wohnung

Zwei Männer gaben sich am Mittwoch gegenüber einer 89-Jährigen als Polizisten aus. Sie behaupteten sie seien Kripo-Beamte in Zivil und zeigten der Dame dabei einen Dienstausweis. So gelang es dem Duo sich Zutritt zu der Wohnung der Frau, die sich in Salzburg-Lehen befindet, zu verschaffen. Die Unbekannten fragten die Bewohnerin aus und sahen sich in den Räumlichkeiten um, ehe sie die Wohnung wieder verließen.