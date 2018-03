Falscher Arzt bestellte Krebsmittel bei „Kollegin“

Praktikum beim Roten Kreuz

Die Rettungssanitäterausbildung absolvierte der junge Mann mit Erfolg, machte ein mehrmonatiges Praktikum beim Roten Kreuz Vöcklabruck. „Es gab keinen Grund zur Beanstandung“, sagt Bezirksrettungschef Gerald Schuster. Als außerordentlicher Student begann der Mann im Herbst 2013 ein Medizinstudium in Graz, belegte aber nur ein Semester. In dieser Zeit bewarb er sich als medizinischer Praktikant im LKH Vöcklabruck, wo er im Februar 2014 drei Wochen lang auf der Unfallstation tätig war. „Als Famulant durfte er keine selbstständigen Tätigkeiten ausüben“, betont Gespag-Sprecherin Jutta Oberweger. Als er sich im Juni noch einmal bewarb, wurde er abgewiesen. „Wir haben erfahren, dass er in Graz nicht mehr studiert.“