Bub wollte zu Hause Böller basteln - Explosion!

Wie Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch bestätigte, hatte der Bursche Schwefel und Magnesium über einen Account seines Vaters im Internet bestellt. Am Dienstagabend füllte er die beiden Substanzen im Badezimmer in eine Kugelmühle, als plötzlich ein Anruf kam. Der Teenager verließ daraufhin den Raum - nur Augenblicke später kam es aufgrund einer chemischen Reaktion der beiden Stoffe zur Explosion.