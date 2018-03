Tierleid durch zu wenig Kontrollen

„Die Kühe lebten in dem verwahrlosten Stall in Anbindehaltung, bevor sie starben. Hinweise deuten auf langsames Verhungern und eventuell auch Verdursten hin. Tiere in Anbindehaltung sind dem Menschen und seiner Obhut total ausgeliefert“, resummiert David Richter vom Verein gegen Tierfabriken VGT.