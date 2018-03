Ex-Liverpool-Star wegen Porno-Auftritts entlassen

Ex-Liverpool-Kicker Jermaine Pennant hat es nicht leicht. Erstens ist er mit einem Porno-Sternchen (im Video) verheiratet, weswegen er ständig in den Schlagzeilen der „Yellow Press“ zu finden ist. Zweitens wurde er angeblich auch bei einer sechsminütigen Porno-Szene im Internet gesichtet, in der er mit seiner Frau, Alice Goodwin, auftrat. Was seiner fußballerischen Laufbahn nicht besonders gut tat: Er wurde von seinem Klub, dem Siebtligisten Billericay Town fristlos entlassen, obwohl er (vergeblich) beteuerte, dass er nie in einem Video seiner Frau mitspielte.