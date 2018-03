Kein Geld für behinderte Kinder

Vierfach vorbestraft ist der Grazer (42). Seine „Ex“, mit der er Spendenbetrügereien begangen haben soll, will aber lange nichts davon gewusst haben. Mit ihm gründete die 38-Jährige ein Unternehmen, das für einen Verein für Rettungs- und Therapiehunde Spendenverträge an den Mann bringen sollte. Allerdings sollen sie 65.000 Euro an Bargeldspenden in die eigene Tasche gesteckt haben.