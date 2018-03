„Komme mir vor wie ein Michelin-Manderl“

Wobei es auch bei den eisernsten Erduldern der Kälte einmal eine Grenze gibt - zumal, wenn die Technik ihren Dienst versagt. So sind etwa Sonja und Christian Kerschbaumer nicht ganz unglücklich darüber, dass bei ihrem Würstelstand auf dem Grazer Hauptplatz trotz aller Maßnahmen die Wasserleitungen eingefroren sind. Weil auch die Kunden keine besondere Lust auf die Kälte zeigen, hätten sie kurzerhand zugesperrt, so Sonja Kerschbaumer, die den Winter sonst liebt: „So eine frische Luft hatten wir in Graz lange nicht mehr. Und gegen die Kälte habe ich mich mit zwei, drei Jacken geschützt.“