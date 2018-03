Bankräuber nach drei Stunden daheim verhaftet

“Cobra“ klopfte an

Die Spezialeinheit „Cobra“ klopfte wenig später an die Tür des Verdächtigen. Der war so überrascht, dass er noch die Maskierung (eine Sturmhaube) und die Tatwaffe (ein Teleskop-Schlagstock) daheim herumliegen hatte. Kleinlaut gestand der Bosnier, dass er wegen „schlechter finanzieller Lage“ die Bank überfallen hatte.