Geheimfahnder ließen Drogenkrimi auffliegen

Überwachungsbericht liest sich wie ein Krimi

Und dementsprechend groß die Nachfrage. Zum Glück bekam die Polizei nach einigen Monaten einen Tipp, dass es in der Bar zum Bier auch eine „Line“ Kokain gab. Verdeckte Fahnder hefteten sich einem potenziellen tschetschenischen Großkäufer an die Fersen und inszenierten so einen Megadeal – ihr Überwachungsbericht liest sich wie ein Krimi: Da gibt es Geheimfächer im Auto, versiegelte Umschläge, Geldkoffer und nächtliche Treffen. „Mein Pech, dass das Ermittler waren“, klagt der 49-jährige Wirt. „Ich ahnte nichts davon.“