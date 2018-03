Das ist der kälteste Februar seit 32 Jahren

Aber: „Diese Berg- und Talfahrt ist auch nicht unbedingt außergewöhnlich“, verweist Experte Butschek in Salzburg auf durchschnittliche März-Messwerte um die 8 Grad. Ausreißer gibt es natürlich auch hier: Plus 21,7 Grad am 25. Februar 1990 oder gar nicht so lange zurück: 21,2 Grad am 23. Februar 2017 – und das nach einer Kältewelle im Jänner.