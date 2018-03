Glücksspiel-Anbieter empört über geplante Sperren

“Drastische wirtschaftliche Auswirkungen“

Würden Seiten wie bet-at-home oder bwin in Österreich abgedreht, hätte das „drastische“ wirtschaftliche Auswirkungen. Allein bet-at-home beschäftigt in Linz rund 300 Mitarbeiter, insgesamt wären Hunderte IT-Jobs gefährdet. Darüber hinaus entgingen dem Finanzminister hohe Steuereinnahmen, warnt Retschitzegger. Paradoxerweise zahlen bet-at-home und Co., obwohl sie der Staat für illegal hält, Glücksspielabgabe - „40 Prozent vom Ertrag“, so Retschitzegger. An Online-Sportwetten- und -Glücksspielanbietern hänge zudem eine Wertschöpfungskette - Stichwort Sportsponsoring und Werbung. „Tipico ist Namensgeber der Bundesliga“, erinnert Retschitzegger.