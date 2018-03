Klagenfurter im Internet um Traktor betrogen

Der Mann erwarb über ein Internetportal einen gebrauchten Traktor in Italien. Nachdem er den zugesendeten Kaufvertrag unterschrieben und die von den Gaunern geforderte Anzahlung in der Höhe von mehreren tausend Euro bezahlt hatte, sollte das Gefährt eigentlich geliefert werden, was jedoch nicht passierte. „Nach dem Kauf war diese Firma weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar“, schildert ein Polizist.