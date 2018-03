Feuer-Unfall: Hier explodiert ein Highspeed-Bolide

Feuer-Unfall bei einem Highspeed-Rennen in Phoenix: In der NHRA-Dragster-Serie explodierte der Motor von John Force unmittelbar nach der Ziellinie. Anschließend krachte er noch in die Bande und kollidierte mit seinem Kontrahenten. Beide Fahrer hatten Glück im Unglück, sie blieben unverletzt. Den spektakulären Crash sehen Sie oben im Video!