Dicke Eisplatte zerstörte Familienwagen

Den Albtraum vieler Autofahrer musste die Rosentalerin Natalie Harnisch am Montag hautnah erleben. Eine Eisplatte löste sich von einem Lkw-Anhänger und traf ihr Auto mit voller Wucht. „Ich fuhr gegen 14 Uhr am Südring stadtauswärts, als uns ein Lkw entgegenkam. Da sah ich, wie etwas vom Anhänger fiel, im nächsten Moment hat es gekracht“, schildert Harnisch. Am Beifahrersitz schlummerte zu diesem Zeitpunkt ihr vierjähriger Sohn im Kindersitz. „Ich habe eine Vollbremsung hingelegt und versuchte meinen Bub mit meinem Arm festzuhalten.“ Der Lkw-Lenker dürfte von all dem nichts bemerkt haben und fuhr weiter. „Ich habe das Kennzeichen nicht. Vielleicht gibt es noch Augenzeugen.“