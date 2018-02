Drei Verletzte nach Raserunfall

Drei Verletzte forderte am Dienstag gegen 20.30 Uhr ein Unfall in der Hellbrunner Straße in Salzburg. Ein Einheimischer (19) war – wie die Polizei vermutet – mit seinem Auto mit hohem Tempo unterwegs, als er auf der eisigen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Er prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Eine hinter dem Mann nachfolgende Lenkerin konnte nicht mehr bremsen. Sie prallte gegen die Wracks. Der Beifahrer (20) des jungen Mannes sowie zwei Frauen (35, 51) wurden verletzt.