NIKI: 211 Millionen Euro an Forderungen angemeldet

"Wir vertreten ein paar Dutzend Gläubiger", sagte Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer nach der Tagsatzung am Mittwoch. Diese sollen spätestens am Donnerstag über das Ergebnis der Tagsatzung informiert werden. "Auf Grund der Masse der Forderungen konnten bei weitem noch nicht alle angemeldet bzw. auch geprüft werden," so Weinhofer. "Das passiert dann in einer erstreckten weiteren Tagsatzung."