Blinde Passagiere waren erst 16 und 17 Jahre alt

Neben den Leichen entdeckte die Polizei auch einen kleinen Koffer am Boden, in dem sich Wäsche sowie 20 Dollar befanden - offenbar für ein neues Leben in den USA. Fingerabdrücke im Fahrwerkkasten zeigten, dass die Jugendlichen versucht hatten, sich festzuhalten, als nach dem Start die Räder eingefahren wurden. Unklar ist weiterhin, wie die beiden alle Sicherheitsvorkehrungen überwinden und auf das Rollfeld gelangen konnten. Man schließe nicht aus, dass sie Helfer am Flughafen hatten, hieß es.