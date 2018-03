Überfall auf Ärztepaar: „Froh, am Leben zu sein“

Gegen 19 Uhr klingelt es an der Tür des Einfamilienhauses in der Ulmenstraße – arglos öffnet der pensionierte Arzt. „Ich dachte, es ist der Nachbar“, so der 77-Jährige zur „Krone“. Ein fataler Irrglaube: Vor ihm standen zwei mit Sturmhauben maskierte Männer. „Sie haben mir Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, mich gegen die Mauer im Vorraum gestoßen und mir ein Messer an den Hals gehalten. ,Money, Money!‘, haben sie geschrien.“