EU-Chefverhandler: „Keine harte Grenze zu Irland“

Scharfe Kritik von Theresa May

Der Vorschlag aus Brüssel, wonach Nordirland de facto im EU-Binnenmarkt und der Zollunion verbleiben könnte, "untergräbt den gemeinsamen britischen Markt und bedroht die verfassungsmäßige Integrität des Vereinigten Königreichs", sagte May bei einer Fragestunde im Parlament. "Kein britischer Premierminister könnte dem jemals zustimmen. "Ein solches Abkommen wäre ein Betrug an dem Brexit-Votum der Briten. Sie werde das EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und anderen "kristallklar machen", warnte May, für die der Exit vom Brexit keine Option ist.