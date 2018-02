Konditions-Camp im „Paradies der Millionäre“

Die Umstellung von Sand- auf Hartplatz klappte mit Mühe: In der letzten Woche war Dominic Thiem als Titelverteidiger in Rio de Janeiro im Viertelfinale gescheitert, am Mittwoch zog er nach einem 6:3, 5:7, 7:5 gegen den Briten Cameron Norrie ins Achtelfinale ein. Nach Mexiko wartet auf Thiem ein intensives Camp.