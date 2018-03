OÖ: Betreuungsplätze für Kleinstkinder gefordert

Öffnungszeiten oft nicht ausreichend

Obwohl 42 Prozent der Befragten für ihr Kind überwiegend institutionelle Betreuung in Anspruch nehmen, brauchen trotzdem 62 Prozent von ihnen Unterstützung von Verwandten an mindestens einem Tag in der Woche, weil etwa die Öffnungszeiten nicht passen oder sich mit der Arbeitszeit nicht vereinbaren lassen. Demnach wünschen sich auch 17 Prozent der Eltern eine Ausweitung der Öffnungszeiten in der Früh und 35 Prozent am Nachmittag. 47 Prozent möchten mehr offene Nachmittage als angeboten werden.