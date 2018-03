Martin Schranz - Millionär auf Weltreise

Im Jahr 2016 war auch Martin Schranz einer der ausgelassenen Partypeople und hellauf begeistert. Das Motto 2016 lautete „The Elixir of Life“ und schien wie gemacht für ihn. Musik ist für Schranz generell etwas, das ihn in gute Laune versetzt und wichtiger Bestandteil seines Lebens ist. Am beeindruckendsten war für ihn die Bühnenkonstruktion. So etwas Aufwändiges hatte er noch nie gesehen und er fühlte sich an ein Märchen aus 1001 Nacht erinnert. Die fantastische Bühnengestaltung zog ihn in seinen Bann und als die DJs loslegten und die Beats in Kombination mit spektakulären Lichteffekten ihren Anfang nahmen, gab es kein Halten mehr. Die Musik war faszinierend, die Tanzeinlagen spektakulär und Tomorrowland im Ganzen so intensiv, dass er garantiert noch einmal hinfährt. Sein Fazit: unbedingt ein Ticket besorgen und hinfahren!