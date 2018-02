„Hervorragende Arbeit!“ Zellhofer bleibt in Altach

Zellhofer ist seit Jänner 2013 als Sportchef beim Club aus Vorarlberg tätig. In dieser Zeit gelang nicht nur der Aufstieg ins Oberhaus, sondern auch zweimal die Qualifikation für den Europacup. "Georg Zellhofer hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet und großen Anteil an der sportlichen Weiterentwicklung des SCRA. Wir wollen diese Zusammenarbeit nachhaltig und konsequent fortsetzen", sagte Altach-Präsident Karlheinz Kopf.