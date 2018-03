Frauen an den Start!

Das unvergleichliche Gefühl, es geschafft zu haben. Ein Siegerlächeln. Hand in Hand mit der besten Freundin. Das Überreichen der Medaille, das Foto mit der Rose: Es gibt viele wunderbare Augenblicke, an die sich Teilnehmerinnen am Österreichischen Frauenlauf gerne zurück erinnern. Getreu dem heurigen Motto: "Momente, die zählen", findet das europäische Nummer 1-Event im Frauenlaufsport im Frühjahr zum 31. Mal statt. Startschuss für das Trainingsprogramm "'Fit in 12 Wochen" ist am 5. März. 140 erfahrene Trainerinnen bereiten dann an 45 Standorten in ganz Österreich Frauen aller Leistungsgruppen, auch Anfängerinnen und Walkerinnen, auf den großen Tag vor. Ohne Stress, dafür mit viel Spaß und Gemeinschaftsssinn. Ein Konzept, das sich seit den Anfängen des Bewerbes bewährt hat, wie Gründerin und Veranstalterin Ilse Dippmann bei einer Pressekonferenz in Wien bestätigte: "Wir legen großen Wert auf die Anfängerinnengruppen, damit wirklich jeder mitmachen kann. Allein im Vorjahr waren 10.000 Frauen neu mit dabei. Das zeigt schon, wie sich die Begeisterung weiter trägt."