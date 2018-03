Wintertourismus in Österreich boomt!

Italiener buchten seltener, Tschechen öfter

Zweistellig war der Nächtigungszuwachs - neben den Holländern und Russen - im bisherigen Winter auch bei den Tschechen (plus 14,8 Prozent), Polen (plus 17,9 Prozent), Dänen (plus 19,6 Prozent) und Rumänen (plus 18,4 Prozent). Rückgänge gab es unter den Top-15-Herkunftsländern lediglich bei den Touristen aus Italien (minus 2,6 Prozent oder 17.200 auf 645.600 Übernachtungen). Dabei stieg die Nachfrage nach Ferienwohnungen (plus 15,1 Prozent).