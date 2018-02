Diesel-Fahrverbot: „Wie soll das gehen?“

Folgenschweres Urteil: In Deutschland hat der Bundesverwaltungsgerichtshof grünes Licht für ein Diesel-Fahrverbot in Großstädten gegeben. In Österreich wären 2,44 Millionen Autos betroffen. krone.at hörte sich bei Autofahrern um. Sind sie jetzt die Leidtragenden? Oder geht die Umwelt vor?