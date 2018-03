So bewarb sich Steve Jobs mit 18 für eine Stelle

Für welche Stelle sich Jobs als damals 18-Jähriger bewarb, geht aus dem Schreiben nicht hervor, das ab dem 8. März bei RR Auction unter den Hammer kommen soll. Was es dagegen zeigt: Der spätere Erfolgsmensch nahm es mit der Bewerbung wohl nicht allzu ernst, strotzt diese doch nur so vor Rechtschreibfehlern und lässt zudem einen gewissen Mangel an Entschlossenheit erkennen.