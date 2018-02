Rauchverbot: Regierung beantragte Aufhebung

Zahlreiche Fragen an Gesundheitsministerin Hartinger-Klein

An Hartinger-Klein sind 24 Fragen gerichtet. Sie soll Auskunft über Rauchverbote und deren Auswirkungen in anderen EU-Staaten, die Raucherquote im internationalen Vergleich, internationale Einschätzungen des Nichtraucherschutzes in Österreich, gesundheitliche Folgen des Rauchens oder auch die Kosten für das Gesundheitssystem Auskunft geben. Gefragt wird die Gesundheitsministerin aber auch, ob sich die Gesetzesnovelle mit der völkerrechtlichen Verpflichtung Österreichs zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes (WHO Framework Convention on Tobacco Control) und dem im Bundesministeriengesetz verankerten Aufgaben des Gesundheitsressorts ("Schutz vor Gefahren für den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung") vereinbaren lässt.