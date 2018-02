Bin-Laden-Killer von Polizei abgeführt

O'Neill stammt aus Montana, mit 20 Jahren schloss er sich den Navy Seals an. Später wurde er in die Eliteeinheit Seal Team Six befördert. O'Neill kämpfte im Irak und in Afghanistan, bei nächtlichen Spezialeinsätzen jagte er Al-Kaida-Anhänger. "Capture or kill" lautete der Auftrag, "gefangen nehmen oder töten". Am 2.Mai 2011 gelang dann ein Etappensieg im "Krieg gegen den Terror": Die Navy Seals erschossen den Terrorpaten Bin Laden.