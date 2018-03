Quidditch: Fiktive Sportart wird immer beliebter

Quidditch - Der fiktive Ballsport aus den Harry Potter-Büchern und -Filmen erfreut sich immer größerer Beliebtheit in Wien. Seit einigen Jahren gibt es zwei Teams in Wien, die Danube Direwolves und die Vienna Vanguards . Letztere halten am 3. März im Prater ein Probetraining für Interessierte ab. Denn auch die Kälte hält die begnadeten Sportler nicht vom Freilufttraining ab. City4U hat mit den Spielern gesprochen, worauf es bei Quidditch ankommt.