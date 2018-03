Onlineshop zahlte 2000 Euro nicht retour

Er hatte beim Surfen im Internet einfach ein besseres Angebot gefunden. Deshalb schickte Ferdinand T. eine Spiegelreflexkamera, die er im Shop eines Online-Marktplatzes bestellt hatte, originalverpackt wieder an das Unternehmen in Großbritannien zurück. „Da ich auf meine E-Mails bezüglich der Rücksendeadresse von der Firma keine Antwort erhielt, habe ich das Gerät an die auf der Rechnung angegebene Adresse retour geschickt“, so der Leser. Doch die rund 2000 €, die Herr T. bereits bei der Bestellung der Kamera bezahlen musste, hatte er trotz mehrerer Nachfragen beim Onlineshop monatelang nicht erstattet bekommen.