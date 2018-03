EU-Ranking: Bratislava und Salzburg hängen Wien ab

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in London machte im Jahr 2016 611 Prozent des regionalen EU-Durchschnitts aus - im Vergleich dazu war Severozapaden in Bulgarien mit einem BIP pro Einwohner von nur 29 Prozent des EU-Schnitts die ärmste Region. In Salzburg betrug die Wirtschaftsleistung pro Kopf 154 Prozent des europäischen Durchschnitts, in Wien 153 Prozent.