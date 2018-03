Betrunkener (55) griff Schwager mit Klappmesser an

Zwei Schusswaffen sichergestellt

Der Betrunkene (über 1 Promille) ergriff in der Folge mit dem Auto die Flucht. Diese war jedoch nur von kurzer Dauer. Zwei Stunden später konnte der Verdächtige bereits in dessen Wohnung festgenommen werden. Im Zuge einer Hausdurchsuchung wurden zwei Schusswaffen sowie das Klappmesser sichergestellt. Der 55-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. Ein Antrag auf Verhängung der U-Haft wurde gestellt. Offenbar hatten alte Streitigkeiten zu der Eskalation geführt.