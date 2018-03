In diesen Fällen sagen wir Danke!

Fahrkartenkauf bereitete Probleme

Ein Zugticket für eine Fahrt nach Wien in der ersten Klasse mit Vorteilskarte wollte Susanne P. für sich und ihren Mann um insgesamt 84 Euro am Bahnhof in Friesach (Ktn.) kaufen. Der Automat zeigte diesmal aber einen Preis von 132 Euro an. Um den Zug nicht zu verpassen, kaufte Frau P. das teurere Ticket. Dann riet ihr ein Fahrgast, zwei Einzelfahrscheine zum gewohnten Preis von 84 Euro zu kaufen, da die neue Software des Automaten das Problem sei. „Das haben wir in der Hoffnung, das Geld für das zu viel gekaufte Ticket zurückzuerhalten dann auch getan“, berichtete die Wienerin. Doch die Bahn lehnte eine Refundierung ab. Auf Ombudsfrau-Anfrage reagierten die ÖBB kulant und erstatteten den Großteil der Mehrkosten in Form von Reisegutscheinen.