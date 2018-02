Wienerin (10) singt Disney-Hit aus „Eiskönigin“

Emma ging als Siegerin eines großen Castings unter 50 Gesangstalenten hervor. Das Mädchen hat schon mehrfach Theatererfahrung gesammelt. Sie singt im Kinderchor der Wiener Volksoper, spielte Solorollen in "The Sound of Music" oder in der Kinderoper "Pinocchio". Daneben ist die Schülerin begeisterte Tänzerin und tritt im Zirkus Luftikus auf.