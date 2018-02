VSV verleiht Goalie Kickert an Meister Wien

Mit einem Goalie-Kollegen Lukas Herzog hat sich der junge David Kickert in Villach abgewechselt, zum Teil auch gute Leistungen gezeigt. Trotzdem konnte er nicht verhindern, dass die Adler zum zweiten Mal in Folge in den Play-offs nur Zuschauer sind. Diesem Schicksal entkommt der 23-Jährige jedoch. Er wird bis Saisonende für die Vienna Capitals auflaufen. In der Vorsaison war er da im Finale gegen den KAC zum großen Helden geworden, kam als Backup von "JP" Lamoureux zu einigen Einsätzen. "Es ist großartig, dass David wieder zurück in unserem Team ist. Wir alle kennen ihn von früher, er sollte also keine Eingewöhnungsprobleme haben. David gibt uns mehr Tiefe in der Goalie-Position", freut sich Wien-Trainer Serge Aubin. Kickert stößt heute in Klagenfurt zum Team, wo die Capitals ab 19:15 Uhr gastieren. Im Gegenzug bleibt Wien-Talent Felix Maxa - der ursprünglich für die Play-offs zurückgeholt werden sollte - für die zwei verbleibenden Spiele beim VSV.