„Erik & Erika“: Wenn Weltmeisterin ein Mann ist

"Schön is sie net, aber schnell is sie halt!" Die Älpler können ein recht uncharmantes Pack sein. Erika Schinegger indes, auf die sich dieses harsche "Kompliment" bezieht, ist 1966 als frisch gebackene Weltmeisterin in der Damen-Abfahrt gerade auf Wolke sieben, rückt doch auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Grenoble in greifbare Nähe. Wäre da nicht dieser Test. Ein Test, der besagt, dass E. Schinegger ein Mann ist.