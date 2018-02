BVB-Boss Zorc wütend: „Spielen wie die Beamten“

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, brüllte er am Weg in die Kabine vor wartenden Journalisten: "Wir spielen wie die Beamten". In der ersten Hälfte schien der BVB noch gut auf Kurs. Marco Reus (16.) brachte die Stöger-Elf verdient in Führung. Danach folgte ein müder Auftritt der Dortmunder und schließlich konnte Augsburg durch Kevin Danso (73.) ausgleichen. "Wir haben drei Gänge rausgenommen und nur noch versucht, das Spiel zu verwalten", kritisierte Zorc.