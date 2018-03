„Call Me By Your Name“: Prickelnde Erotik am Land

Die Macht des Begehrens ist ein Thema, das den italienischen Regisseur Luca Guadagnino bereits in früheren Filmen wie "I Am Love" zu beschäftigen wusste. In tagtraumgleichen Bildern – eingebettet in die Trägheit heißer Stunden – erzählt die Romanadaption "Call Me By Your Name" von sonnentrunkener sexueller Erweckung und dem naiven Sehnen nach der vollkommenen Liebe. Schwelgerisch-sinnliches Gefühlskino, dessen Intimität in einem zu Herzen gehenden Vater-Sohn-Gespräch gipfelt.