Betrunkene Asylwerber randalieren im Strandbad

Völlig durchgedreht waren die Partygäste bei einem „Besuch“ von Freunden in Neusiedl am See. Zwei Afghanen und ein Iraner machten sich trotz Gebietsbeschränkung des Wiener Asylamts in das Burgenland auf, um dort mit ihren Kameraden zu feiern. Gegen 21.30 Uhr wurde aus Spaß plötzlich bitterer Ernst.