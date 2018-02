New Jersey bezwingt Pittsburgh auswärts mit 3:2

Grabner bekam im zweiten Spiel für seinen neuen Klub 17:32 Minuten Eiszeit, gab einen Torschuss ab und blieb erneut ohne Scorerpunkt. Zum 15. Mal in Serie in die Punkteliste trug sich indes sein Mannschaftskollege Taylor Hall ein, damit stellte der diesbezüglich beste Stürmer der Liga die Vereinsbestmarke ein. Der Siegtreffer, der New Jersey in der Tabelle bis auf drei Punkte an die Penguins heranbrachte, gelang Stefan Noesen in der 46. Minute.