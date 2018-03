Tiroler geben 42% ihres Nettolohnes für Wohnen aus

In Tirol explodiren die Grundstückspreise

Die Immobilienpreise legten 2017 nicht mehr so stark zu wie in den Jahren zuvor. Die Angebotspreise für Mietwohnungen (ohne Betriebskosten) erhöhten sich gegenüber dem Jahr davor im bundesweiten Schnitt um 1,6 Prozent, die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser um rund 2 Prozent. Am stärksten stiegen die Grundstückspreise - mit einem Plus von knapp 3 Prozent. Massiv über diesem Schnitt verteuerten sich Grundstücke in Niederösterreich (plus 6 Prozent), Tirol (plus 4 Prozent) sowie Wien-Simmering (plus 4 Prozent) zu.