Eine Hauptfrau für den Bezirk Wels-Land

Schwetz wurde am 23. Jänner 1982 in Linz geboren und stammt aus einem alten freiheitlichen Haus in Ottensheim. Nach ihrer Matura am Realgymnasium Fadingerstraße (Linz) studierte sie Rechtswissenschaften und Romanistik an der Universität Wien. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie unter anderem als parlamentarische Mitarbeiterin eines FPÖ-Nationalratsabgeordneten. Nach ihrer Rückkehr nach Oberösterreich war sie Büroleiterin von FPÖ-Landesrat Mag. Günther Steinkellner. Seit dem Sommer 2017 ist sie als Juristin und Leiterin der Anlagenabteilung an der Bezirkshauptmannschaft Perg tätig.