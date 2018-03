Bus kam nicht: Firma wollte Kosten nicht erstatten

Busunternehmen lehnte Kostenersatz ab

Weil auch eine Dreiviertelstunde später kein Bus zu sehen war, stieg die Niederösterreicherin um 4.50 Uhr in ein Taxi, das sie zur Wiener Wohnung ihrer Tochter brachte. Die Leserin war verärgert und forderte schließlich die Firma auf, die Kosten für die Fahrkarte sowie die angefallenen Taxikosten, in Summe 98 Euro, zu ersetzen. Woraufhin ihr lapidar mitgeteilt wurde, dass der Bus ja um 4.55 Uhr eingetroffen sei und sie eben hätte warten müssen. Auch hätte man Frau H. laut EU-Busgastrechtverordnung erst bei zwei Stunden Verspätung in Kenntnis setzen müssen.