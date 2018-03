„Game Night“

Max (Jason Bateman) und Annie (Rachel McAdams) sind große Brettspielfans. Regelmäßig nehmen sie an Pärchenspieleabenden teil und haben darüber enge Freunde gefunden. Genug von den ewig gleichen Abläufen, schlägt Max' Bruder Brooks (Kyle Chandler) eines Abends ein ganz besonderes Spiel vor: Wie in einem Krimi sollen die Mitspieler ein Verbrechen aufklären. Um es möglichst lebensecht wirken zu lassen, organisiert Brooks falsche Ganoven und weiht sogar einen FBI-Agenten in seine Pläne mit ein. Doch dann kommt alles anders, denn die Spielgemeinschaft gerät plötzlich ins Visier echter Gangster. Das Problem: Weder Max, Annie, noch die anderen Mitspieler steigen hinter den Ernst der Lage und beginnen stattdessen mit den Ermittlungen - nicht ahnend, in was für einer Gefahr sie sich befinden.