Weiblicher Sexismus: Häme für die Holzklasse

Weiblicher Sexismus: Gegeneinander statt miteinander

Ein weiteres Phänomen, das in der Feminismusdiskussion viel zu wenig thematisiert wird, ist der sogenannte weibliche Sexismus – also wenn Frauen über das Aussehen oder die Figur von anderen Frauen vom Leder ziehen, Frauensolidarität hin oder her.