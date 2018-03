Richterwechsel im Linzer Swap-Prozess

Im Sommer 2011 hat die Stadt Linz ihre Zahlungen aus einem in der Finanzkrise ruinös gewordenen Franken-Swap an die Bawag eingestellt; am 2. November 2011 folgte die Klage der Stadt gegen die Bank auf Rückgabe von 24,2 Millionen Euro und kurz darauf die Gegenklage der Bawag auf Zahlung von 417,7 Millionen Euro „Auflösungskosten“ für das im Februar 2007 vom damaligen Linzer Finanzdirektor abgeschlossenen Geschäft. Seither ist der Streit beim Handelsgericht Wien anhängig.