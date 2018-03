„Red Sparrow“

Erst 28 Jahre alt wird Jennifer Lawrence in diesem Sommer. Mitgespielt aber hat die US-Amerikanerin bereits in so viel gerühmten und oder großen Filmwerken wie "Winter's Bone", "Die Tribute von Panem", "Silver Linings", "American Hustle" oder "Passengers". Jetzt schlüpft Lawrence in die Rolle einer knallharten russischen Agentin: Eigentlich hatte Dominika ihr Leben ganz auf den Tanz ausgerichtet, als Ballerina konnte ihr keiner das Wasser reichen. Ein brutaler Zwischenfall aber beendet die Karriere. Da bietet sich der jungen, noch mit ihrer Mutter zusammenlebenden Frau eine neue Chance: In einer Eliteeinrichtung soll sie zu einer tödlichen Waffe des Staates heranwachsen.