„Aktion scharf“ gegen illegale Glücksspiel-Lokale

Den Jägern des illegalen Glücksspiels geht die Arbeit in Innsbruck nicht so schnell aus. Dieses Mal waren es fünf Spelunken, die von den Einsatzkräften behördlich geschlossen wurden – und zwar in der Wörndlestraße, am Südtiroler Platz, in der Kranebitter Allee sowie in der Meinhard- und Amraser Straße. „Die Kontrollaktion startete am Sonntag um 17 Uhr und endete in der Nacht gegen 2 Uhr“, schildert Florian Greil, Leiter des Strafamtes, und ergänzt: „Es gab Hinweise, dass in drei Wettlokalen illegale Umschaltautomaten im Umlauf sind.“ Das heißt, dass die Geräte von legalen Spielen auf illegale Walzenspiele umgeschaltet werden können. „Zudem gibt es eine Taste, mit der der jeweilige Automat im Falle einer Kontrolle ausgeschaltet werden kann.“