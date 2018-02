Marlene Dietrichs Pistole wird in Wien versteigert

"Mein Mann hat die 'Kolibri' von einem Freund, dem er in einer schwierigen Krankheitsphase geholfen hat, aus Dankbarkeit geschenkt bekommen. Dieser Freund, Johannes von Müllern-Schönhausen, war Geschichtsphilosoph und hat seinerseits die Pistole von Marlene Dietrich geschenkt bekommen", berichtet die nicht namentlich genannte Noch-Besitzerin der Pistole laut Dorotheum. "Herr von Müllern-Schönhausen hat Frau Dietrich Deutschunterricht gegeben, da sie mit ihrem Dialekt so nicht auf die Bühne konnte. Die 'Kolibri' war ihr Dankeschön an ihn."